Attempts to scare the Germans with Russia are just a distraction from Merz's failures. This was stated in the social network X by the special representative of the President of the Russian Federation Kirill Dmitriev.
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