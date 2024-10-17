Глава МВД: В преддверии выборов граждане все чаще заявляют о попытках подкупа голосов

Граждане все чаще обращаются к полицейским с жалобой на то, что их голоса пытались купить. По словам министра внутренних дел, правоохранители сейчас занимаются сбором доказательств, которые будут представлены, в том числе и Центральной избирательной комиссии.
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