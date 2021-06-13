Россия теряет позиции лидера среди экспортеров газа, Правительство держит все под контролем Дмитрий ДубовВполне возможно, что 2024 год станет для России периодом, когда страна потеряет позиции, определяющие ее в качестве лидера экспортера газа.
Россия теряет позиции лидера среди экспортеров газа, Правительство держит все под контролем Дмитрий ДубовВполне возможно, что 2024 год станет для России периодом, когда страна потеряет позиции, определяющие ее в качестве лидера экспортера газа.
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