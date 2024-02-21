Наталья Сергунина: Сайт Московского зоопарка стал еще удобнее для пользователей

Для удобства пользователей сайт Московского зоопарка модернизировали и дополнили новыми функциями. Благодаря им посетители смогут спланировать свой визит, а те, кто интересуется животным миром, — больше узнать об обитателях площадки.
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