Можно ли отравиться аэрозольным дезодорантом?

Подросток из Тверской области скончался после того, как вдохнул содержимое дезодоранта. Школьник вернулся домой и решил попробовать новый дезодорант в подъезде, что привело к потере им сознания и его смерти.
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