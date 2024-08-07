«В первый сезон в НХЛ говорили, что я толстый»

Игорь Шестеркин провел очередной отличный сезон в НХЛ. Вратарь «Рейнджерс» занял четвертое место в голосовании за «Везину Трофи» (приз лучшему вратарю регулярного чемпионата) и стал главным фактором выхода команды в финал Восточной конференции.
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