Экс-нардеп Украины рассказал о принуждении граждан отмечать Рождество 25 декабря

Власти Украины в рамках так называемой дерусификации принуждают граждан страны отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря — по новоюлианскому календарю, который выступает основным для раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
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