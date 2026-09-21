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Контрафронт

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Южная Африка: Местные власти сообщили, что три человека были убиты и еще один ранен во время...

Южная Африка: Местные власти сообщили, что три человека были убиты и еще один ранен во время стрельбы в неофициальном жилище в NB63, Пхумлени, Кейптаун, поздно вечером 20 сентября.

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