Историк Малышева почтила память героев штурма Кенигсберга, прошедшего в 1945 году

КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева возложила цветы к мемориалу "Памятник 1 200 гвардейцам".
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