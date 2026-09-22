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ТАСС

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Историк Малышева почтила память героев штурма Кенигсберга, прошедшего в 1945 году

Историк Малышева почтила память героев штурма Кенигсберга, прошедшего в 1945 году

КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева возложила цветы к мемориалу "Памятник 1 200 гвардейцам".

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