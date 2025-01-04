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«Краснодар» ведет активные переговоры о трансфере 29-летнего вингера «Баии» Адемира. У него 3+4 в 31 матче чемпионата Бразилии-2024 

«Краснодар» ведет активные переговоры о трансфере 29-летнего Адемира из «Баии», сообщает «Чемпионат».

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