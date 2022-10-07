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ЛЛ
лина любимцева
Работайте, ребята, на моей любимой Херсонщине!! Привет Геническу и Арабатской Стрелке!! Счастливцево, Генгорке, Сольп...
Замглавы админист...
ЛЛ
лина любимцева
Американскую военную базу нужно было не то, что обстрелять - СНЕСТИ С ЛИЦА ЗЕМЛИ нужно было!!
В Сирии обстрелял...
ЛЛ
лина любимцева
Психбольные остаются безо всякого контроля. Да еще и оружие к ним в руки попадает.
В Москве возбудил...
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