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Русская весна

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Более половины палаты представителей США выступили против помощи Израилю

Более половины палаты представителей США выступили против помощи Израилю

Более двух третей членов палаты представителей Соединенных Штатов выступили против принятия законопроекта по предоставлению Израилю военной помощи на сумму как минимум в 3,3 миллиарда долларов, следует из результатов голосования.

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