Более половины палаты представителей США выступили против помощи Израилю

Более двух третей членов палаты представителей Соединенных Штатов выступили против принятия законопроекта по предоставлению Израилю военной помощи на сумму как минимум в 3,3 миллиарда долларов, следует из результатов голосования.
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