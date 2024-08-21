Астрологи назвали три знака Зодиака, на кого обрушится денежное цунами до конца лета 2024 по китайскому гороскопу

Эксперты считают, что самый главный финансовый успех года у этих знаков впереди. Российские астрологи считают, что лето не уйдет просто так, и рожденным под разными знаками китайского гороскопа еще предстоит пережить последние сюрпризы сезона.
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