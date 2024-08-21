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Астрологи назвали три знака Зодиака, на кого обрушится денежное цунами до конца лета 2024 по китайскому гороскопу

Астрологи назвали три знака Зодиака, на кого обрушится денежное цунами до конца лета 2024 по китайскому гороскопу

Эксперты считают, что самый главный финансовый успех года у этих знаков впереди. Российские астрологи считают, что лето не уйдет просто так, и рожденным под разными знаками китайского гороскопа еще предстоит пережить последние сюрпризы сезона.

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