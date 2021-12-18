ИЗВЕСТИЯ iz

6 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valery bukin
    высылают за 101й километр, а войска отправляют! пишите хоть грамотно!Великобритания за...
  • Житель Земли Макаренков
    В этом вся суть пиндосских обещаний. Убрали из оборонного бюджета санкции против СП-2, через две недели, не, надо вве...Сенат США рассмот...
  • Житель Земли Макаренков
    Нашему председателю СНТ по-барабану эти штрафы. Он их не из собственного кармана выплачивает а из кассы СНТ. И вертит...Юрист предупредил...

Названы популярные у россиян ж/д и авианаправления на новогодние праздники

Названы популярные у россиян ж/д и авианаправления на новогодние праздники

Эксперты назвали самые популярные у россиян авиа- и ж/д направления на новогодние каникулы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые имеются в распоряжении RT и опубликованы 18 декабря.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх