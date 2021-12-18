Названы популярные у россиян ж/д и авианаправления на новогодние праздники

Эксперты назвали самые популярные у россиян авиа- и ж/д направления на новогодние каникулы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые имеются в распоряжении RT и опубликованы 18 декабря.
Эксперты назвали самые популярные у россиян авиа- и ж/д направления на новогодние каникулы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые имеются в распоряжении RT и опубликованы 18 декабря.
Свежие комментарии