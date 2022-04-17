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«Калгари» вышел в плей-офф во 2-й раз за последние 4 года

«Калгари» обеспечил себе участие в Кубке Стэнли до сегодняшнего матча чемпионата НХЛ с «Аризоной». Это случилось благодаря поражению «Вегаса» от «Эдмонтона» (0:4).

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