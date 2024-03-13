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Добрый Мир

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Раскрываются подробности действий Чубайса в Роснано

Раскрываются подробности действий Чубайса в Роснано

3 дня назад 22K прочитали Недавно стали известны новые подробности экономической деятельности Анатолия Чубайса на должности руководителя корпорации Роснано.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пора его объявит в розыск интерполу как и Дворковича, Козырева и т.д. А тут уже разбираться со всеми этими &quot;реформаторами&quot;. А заодно и тут разобраться с их последователями...
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21 час.
Горыныч
Пора расчехлять ледорубы.
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11 час.

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