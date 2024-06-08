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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йенс Леманн: «Не уверен, что Артета подходит «Арсеналу». Мы могли дважды взять АПЛ. Надо смотреть, победитель ли тренер или просто хороший парень, выводящий на определенный уровень?»

«Артета очень хорошо поработал, поднимая «Арсенал». Но подходит ли он команде сейчас. Я не уверен. [Состоятельность] нужно доказывать.

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