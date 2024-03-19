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«Нечем будет встретить» – в Киеве ждут появления на фронте миллиона русских солдат 

«Нечем будет встретить» – в Киеве ждут появления на фронте миллиона русских солдат 

Российское руководство собирается вдвое увеличить группировку войск, сражающуюся против Украины. Об этом в эфире интернет-канала «Мы – Украина» заявил майор запаса, участник карательной операции против ЛДНР Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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