«Нечем будет встретить» – в Киеве ждут появления на фронте миллиона русских солдат 

Российское руководство собирается вдвое увеличить группировку войск, сражающуюся против Украины. Об этом в эфире интернет-канала «Мы – Украина» заявил майор запаса, участник карательной операции против ЛДНР Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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