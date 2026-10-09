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Пилот Flydubai хотел повторить теракты 11 сентября 2001 года

Второй пилот авиакомпании Flydubai, подозреваемый в попытке захвата самолета, следовавшего в Израиль, планировал повторить теракты 11 сентября 2001 года в США.

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