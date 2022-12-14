Трезеге сравнил Анри и Мбаппе: «Тьерри вошел в историю, а Килиан делает это сейчас»

Давид Трезеге сравнил Тьерри Анри и Киллиана Мбаппе. – Вы играли с Анри в «Монако», а также в сборной Франции, как вы думаете, Мбаппе похож на него или их нельзя сравнивать? – Сходство начинается с того, что они оба начинали в «Монако», оба играют на левом фланге.
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