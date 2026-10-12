Миллион рублей на вкладе может принести 140 тысяч за год

Ставки по отдельным годовым вкладам достигают 13,5–14%, следует из подборки «Финансов Mail». Для предложения под 14% нужно разместить минимум 100 тысяч рублей, а вариант под 13,5% доступен от 10 тысяч.
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