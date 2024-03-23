В ООН призвали сотрудничать с Россией по привлечению к ответу террористов

В Совете Безопасности ООН подчеркнули, что необходимо привлечь к ответу исполнителей, организаторов и спонсоров теракта в "Крокус сити холле" и призвал все страны сотрудничать с Москвой в этом деле, говорится в заявлении Совбеза для прессы, передает РИА Новости.