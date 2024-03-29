Новое в науке: От чего зависит гениальность человека

В исследовании, проведенном международной группой ученых из Max Planck Institute for Empirical Aesthetics (ФРГ) и University of Toronto (Канада), была проанализирована ДНК великого композитора Людвига ван Бетховена.
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