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Тульские новости

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Жители девяти сел пожаловались на транспорт до Кимовска

Жители девяти сел пожаловались на транспорт до Кимовска

Жители Березовки, Машково, Кудашево, Кривозерья, поселка Полевой, Кропотово, Покровского, Зеркального, Хомутовки и Карачево обратились в редакцию «Тульских новостей» с жалобами на работу общественного транспорта по маршруту Таболо-Кимовск.

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