Половина немецких компаний хочет нарастить инвестиции в Индии — ET

Нарастить инвестиции в Индии в течение текущего финансового года планируют шесть из десяти немецких компаний, сообщает 28 июня газета Economic Times, ссылаясь на данные исследования «Перспективы немецко-индийского бизнеса».
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