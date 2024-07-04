Будет еще красивее: в Петербурге запущена программа реставрации зданий

В Петербурге объявлена масштабная программа реставрации исторических зданий. После ее окончания туристы смогут наконец в полной мере оценить архитектурный шарм города, часто скрытый за строительными лесами.
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