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Будет еще красивее: в Петербурге запущена программа реставрации зданий

Будет еще красивее: в Петербурге запущена программа реставрации зданий

В Петербурге объявлена масштабная программа реставрации исторических зданий. После ее окончания туристы смогут наконец в полной мере оценить архитектурный шарм города, часто скрытый за строительными лесами.

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