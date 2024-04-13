Новые штрафы для владельцев газовых плит и колонок

О том, что жители газифицированных квартир и домов несут повышенную ответственность за безопасность себя и окружающих, нам напоминают регулярно — и, к сожалению, нередко это происходит на фоне печальных последствий проявления халатности в этом деле.
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