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«К Новому году пандемия должна пойти на спад»: вирусолог — о будущем Covid‑19

«К Новому году пандемия должна пойти на спад»: вирусолог — о будущем Covid‑19

Лето 2021 года в России оказалось омрачено индийским штаммом коронавируса: как и в весенний локдаун 2020 года, больницы страны вновь заполнены пациентами, а власти вводят ограничения, чтобы прервать стремительное распространение заболевания.

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