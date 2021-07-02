Лето 2021 года в России оказалось омрачено индийским штаммом коронавируса: как и в весенний локдаун 2020 года, больницы страны вновь заполнены пациентами, а власти вводят ограничения, чтобы прервать стремительное распространение заболевания.
Лето 2021 года в России оказалось омрачено индийским штаммом коронавируса: как и в весенний локдаун 2020 года, больницы страны вновь заполнены пациентами, а власти вводят ограничения, чтобы прервать стремительное распространение заболевания.
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