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«Известия»: в правительстве хотят повысить пособия беременным студенткам

«Известия»: в правительстве хотят повысить пособия беременным студенткам

Беременным студенткам предложили повысить пособия до уровня МРОТ, пишут «Известия». По данным газеты, инициативу, с которой выступили в Госдуме, поддержали Минтруд и Минобрнауки, Минфин пока ответа не дал.

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