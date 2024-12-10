«Известия»: в правительстве хотят повысить пособия беременным студенткам

Беременным студенткам предложили повысить пособия до уровня МРОТ, пишут «Известия». По данным газеты, инициативу, с которой выступили в Госдуме, поддержали Минтруд и Минобрнауки, Минфин пока ответа не дал.
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