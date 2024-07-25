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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» и «Тоттенхэм» расходятся в оценке трансфера Эмерсона Рояла на 3 млн евро

«Милан» и «Тоттенхэм» расходятся в оценке трансфера Эмерсона Рояла на 3 млн евро

В оценке трансферной стоимости правого защитника «шпор» клубы расходятся почти на 3 млн евро, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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