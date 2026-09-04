Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В США отложили рассмотрение новых антироссийских санкций

В США отложили рассмотрение новых антироссийских санкций

Законопроект об ужесточении санкций против России столкнулся с растущим сопротивлением в американском конгрессе и, вероятно, останется без рассмотрения как минимум до ноябрьских промежуточных выборов.

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