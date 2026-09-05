Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам РФ за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
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