Военное обозрение

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Кандидат в президенты США Рамасвами: Следующий глава Белого дома должен «открыть Россию для победы над Китаем»

Кандидат в президенты США Рамасвами: Следующий глава Белого дома должен «открыть Россию для победы над Китаем»

Новому президенту США предстоит достичь мирного урегулирования украинского конфликта и наладить отношения с Россией.

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