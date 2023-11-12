МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Надо их вывести из СНГ, ОДКБ И ЕАЗС, соответственно: Объявить санкции, расторгнуть все экономические Договоры, как по...Глава МИД Армении...
  • Лев Добрый
    Нашей власти надо не выжидать что-то, а поставить армяшек на свою пятую точку, чтобы скоты хорошенько подумали, что и...Глава МИД Армении...
  • Лев Добрый
    Слушай сюда, Скумбоиевич, хоть ты и адмирал, но не забывай, ты обыкновенный пиндо-сранец США!👀👍👈🖕Экс-главком НАТО:...

В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ (КАРТА)

В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ (КАРТА)

В Германии проведены учения Orange Road 2023-II с весьма интересным сценарием, согласно которому в центре внимания регион «Альтравердо» (в переводе Старая Земля), который входит в состав «Вислании» (Польша).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Вот вам и ЕС, вот вам и проститутка Нату. Эти скоты готовы воевать между собой, а Россия им поможет в этом!👀👍👈😜
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх