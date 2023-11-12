В Германии готовятся вернуть Силезию, находящуюся в пределах польских границ (КАРТА)

В Германии проведены учения Orange Road 2023-II с весьма интересным сценарием, согласно которому в центре внимания регион «Альтравердо» (в переводе Старая Земля), который входит в состав «Вислании» (Польша).
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