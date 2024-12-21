Люсинэ Аветян Кто о чем, а я всё про журнашлюшек западных.Вчера их квалифицирующие качества и коммуникативные возможности в очередной раз были продемонстрированы всему миру.
Прирождённый политик и нет ему равных
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Иван Агеев
Всё меняется в этом мире, только ты - нет. Как был гнидой, так и остался.😀
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9 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Я вас умоляю. Пахан сказал, братва сделка... Отношение иллюзия. СВО это крыша бизнес и интересов\ и не более...
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4 час.
Ингерман Ланская
Нормальный глава государства на Русской Земле за последние 140 лет! ... ни тряпка, ни живодёр, ни маразматик, ни кровавый упырь, ни волюнтарист... Нормальный политик, каким и должен быть Глава России!!!
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2 час.
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