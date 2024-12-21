Прирождённый политик и нет ему равных

Иван Агеев Всё меняется в этом мире, только ты - нет. Как был гнидой, так и остался.😀

АНГЕЛ АНГЕЛ Я вас умоляю. Пахан сказал, братва сделка... Отношение иллюзия. СВО это крыша бизнес и интересов\ и не более...