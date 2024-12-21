Заноза
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Заноза

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    Нормальный глава государства на Русской Земле за последние 140 лет! ... ни тряпка, ни живодёр, ни маразматик, ни кров...Прирождённый поли...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Я вас умоляю. Пахан сказал, братва сделка... Отношение иллюзия. СВО это крыша бизнес и интересов\ и не более...Прирождённый поли...
  • Алексей Сафронов
    Как будто раньше не было ясно что руиной правит кровавый клоун, которому пофигу законы и вообще человеческие отношенияПремьер Словакии ...

Прирождённый политик и нет ему равных

Прирождённый политик и нет ему равных

Люсинэ  Аветян Кто о чем, а я всё про журнашлюшек западных.Вчера их квалифицирующие качества и коммуникативные возможности в очередной раз были продемонстрированы всему миру.

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Комментарии
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Иван Агеев
Всё меняется в этом мире, только ты - нет. Как был гнидой, так и остался.😀
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9 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Я вас умоляю. Пахан сказал, братва сделка... Отношение иллюзия. СВО это крыша бизнес и интересов\ и не более...
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4 час.
Ингерман Ланская
Нормальный глава государства на Русской Земле за последние 140 лет! ... ни тряпка, ни живодёр, ни маразматик, ни кровавый упырь, ни волюнтарист... Нормальный политик, каким и должен быть Глава России!!!
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2 час.

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