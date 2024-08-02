Глава ОВА Кипер рекомендовал недовольным одесситам уезжать в Москву или Уфу

Переименование улиц Одессы связано со стремлением к независимости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале ответил на критику со стороны городских властей и общественности.
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