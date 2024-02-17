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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики MMORPG Lost Ark рассказали о системах «Мококо Экспресс» и «Орбита Кам...

Разработчики MMORPG Lost Ark рассказали о системах «Мококо Экспресс» и «Орбита Кам...

Разработчики MMORPG Lost Ark рассказали о системах «Мококо Экспресс» и «Орбита Камена»В своем блоге команда разработчиков русскоязычной версии MMORPG Lost Ark рассказала о двух системах помощи в развитии персонажа, «Мококо Экспресс» и «Орбита Камена», которые станут доступны с выходом февральского обновления.

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