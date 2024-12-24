Барков о том, что Ткачак вернулся на лед после столкновения с Кучеровым: «Настоящий воин. Он никогда не сдается»

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«Лайтнинг» обыграли «Флориду» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ. В первом периоде форвард «Тампы» Никита Кучеров был удален до конца матча за удар Ткачака коленом в колено.