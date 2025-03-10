Советник британского премьера дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии

Советник британского премьера Джонатан Пауэлл посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США в Джидде, предложив акцентировать внимание на препятствиях со стороны России, сообщает The Times.
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