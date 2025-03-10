Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Самих  их с яйцами нужно было зажарить - чтобы  не  могли   родить  дегенератов как сами ...!Удивительный приг...
  • Владимир Алтайцев
    Какая  власть, такие  и законы. Если  сам  Гарант  с презрением  сказал про  СССР, который  его отец  защищал на  фро...Удивительный приг...
  • Леонид Никулин
    старый анекдот от грузин-подсудимый ваше последнее слово-10.000..вы что то еще хотите добавить ..нет..ну на нет и суд...Удивительный приг...

Советник британского премьера дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии

Советник британского премьера дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии

Советник британского премьера Джонатан Пауэлл посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США в Джидде, предложив акцентировать внимание на препятствиях со стороны России, сообщает The Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх