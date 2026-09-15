© Keystone Press Agency/Global Look Press Вопреки заявлениям главы МИД Польши о якобы способности страны быстро победить в войне с Россией, в реальном конфликте республика исчезла бы за два-три дня, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев.
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