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Газета.ру

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Патрушев предупредил Сикорского об "исчезновении Польши" за два-три дня

Патрушев предупредил Сикорского об "исчезновении Польши" за два-три дня

 © Keystone Press Agency/Global Look Press Вопреки заявлениям главы МИД Польши о якобы способности страны быстро победить в войне с Россией, в реальном конфликте республика исчезла бы за два-три дня, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев.

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