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«В Израиле на матчи приходят по 30 тысяч зрителей. В России стадионы более пустые». Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович о посещаемости

Защитник «Маккаби» Петах-Тиква ранее 5 лет выступал за «Оренбург». «В Израиле отличная атмосфера, на стадион приходят по 30 тысяч зрителей.

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