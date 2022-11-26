В Ярославле специалисты управления по вопросам миграции провели встречу с лидерами национальных объединений региона

Одним из инструментов информирования иностранных граждан об изменениях в миграционном законодательстве является проведение рабочих встреч сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области с лидерами национальных диаспор.
Одним из инструментов информирования иностранных граждан об изменениях в миграционном законодательстве является проведение рабочих встреч сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области с лидерами национальных диаспор.
Свежие комментарии