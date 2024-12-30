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Россияне потратили 2,4 триллиона рублей на эзотериков и магов

Россияне потратили 2,4 триллиона рублей на эзотериков и магов

А виной всему стресс. По данным на конец 2024 года, люди в нашей стране теряют до 14% рабочего времени из-за депрессивных состояний.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Когда нет в государстве стабильности, ложь властей, беспредел чиновников и т.д., народ начинает обращаться к проходимцам разного толка. Это политики власти и главное РПЦ, которая стала коммерческим проектом. Народ верит в бога, но не верит на сегодня ее служителям, которые вошли в &quot;элиту&quot; политиков, чиновников и т.д. Для РПЦ вера стала бизнесом, когда при рождении и при уходе его паствы берутся деньги...
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3 час.
ninikooo Митусова
Потому, что нет уверенности в завтрашнем дне и веры в правительство, которое чуждо россиянам, работает на « западного дядю».
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1 час.
Наталия
Правильно! Во времена любой нестабильности наступает время  пророков и колдунов всех мастей. Люди теряют жизненные ориентиры, а им надо во что-то, или кому-то  верить.
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32 мин.

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