А виной всему стресс. По данным на конец 2024 года, люди в нашей стране теряют до 14% рабочего времени из-за депрессивных состояний.
Россияне потратили 2,4 триллиона рублей на эзотериков и магов
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Когда нет в государстве стабильности, ложь властей, беспредел чиновников и т.д., народ начинает обращаться к проходимцам разного толка. Это политики власти и главное РПЦ, которая стала коммерческим проектом. Народ верит в бога, но не верит на сегодня ее служителям, которые вошли в "элиту" политиков, чиновников и т.д. Для РПЦ вера стала бизнесом, когда при рождении и при уходе его паствы берутся деньги...
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3 час.
ninikooo Митусова
Потому, что нет уверенности в завтрашнем дне и веры в правительство, которое чуждо россиянам, работает на « западного дядю».
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1 час.
Наталия
Правильно! Во времена любой нестабильности наступает время пророков и колдунов всех мастей. Люди теряют жизненные ориентиры, а им надо во что-то, или кому-то верить.
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32 мин.
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