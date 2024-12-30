Россияне потратили 2,4 триллиона рублей на эзотериков и магов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Когда нет в государстве стабильности, ложь властей, беспредел чиновников и т.д., народ начинает обращаться к проходимцам разного толка. Это политики власти и главное РПЦ, которая стала коммерческим проектом. Народ верит в бога, но не верит на сегодня ее служителям, которые вошли в "элиту" политиков, чиновников и т.д. Для РПЦ вера стала бизнесом, когда при рождении и при уходе его паствы берутся деньги...