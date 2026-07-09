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Неординарные газовые новости

4 подписчика

Альпийский прыжок в газовую пустоту

Альпийский прыжок в газовую пустоту

Политическое упрямство на фоне пустых хранилищ Посмотрите на этих удивительных людей в Вене, которые с какой-то поразительной легкостью готовы перечеркнуть почти шесть десятилетий надежного сотрудничества.

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