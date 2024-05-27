Медведев приехал в Ленобласть и посетил военный полигон

Зампред Совета безопасности также вручил госнаграды. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Ленинградскую область и посетил военный полигон «Песочненский» в Сертолово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии