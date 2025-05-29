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Известный певец попал в колонию-поселение в Тольятти

Известный певец попал в колонию-поселение в Тольятти

Певца Шарлота, осужденного за преступления, связанные с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, переместили в колонию-поселение №1 в Тольятти, сообщил в беседе с ТАСС его отец Валерий.

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