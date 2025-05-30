В Калуге дорожники продолжают укладывать асфальт по ночам

В Калуге продолжается ночной дорожный ремонт, сообщили в правительстве региона. На этой неделе дорожники, что уже отремонтировали улицу Ленина, теперь начали укладывать асфальт на улице Телевизионной и одноименной площади.
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