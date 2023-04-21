Наталья Рудова на пикантном видео показала плоский животик и манящую зону бикини

С началом теплого сезона Наталья Рудова стала активнее оголяться на фото и видео в своих блогах. Таким образом актриса убивает двух зайцев: хвастается своим роскошным телом и ведет просветительскую работу, мотивируя ленивых подписчиц заняться собой.