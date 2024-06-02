Женщина с ребенком осталась без багажа после полета на "Победе"

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Жительница Чебоксар Ксения отправилась в Калининград с сыном на самолете авиакомпании "Победа", однако получить свой багаж у нее не получилось: из-за технической ошибки ее чемодан остался в аэропорте, а обратный билет аннулирован.