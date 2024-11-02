Беглов: Всероссийский гражданский молодежный образовательный форум примет более двухсот участников

Мероприятие стартует 2 ноября В субботу, 2 ноября, в Петербурге начал работу Всероссийский гражданский молодёжный образовательный форум, организованный Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, сообщает пресс-служба Смольного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии